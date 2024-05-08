В Индии задержали вербовщиков в зону спецоперации

В Индии арестовали четверых подозреваемых, которые вербовали наемников в зону специальной военной операции, обещая высокооплачиваемую работу. Об этом сообщило индийское Центральное бюро расследований (CBI) на своей странице в социальной сети.

По данным следствия, мошенники заманивали граждан Индии с помощью социальных сетей и своих агентов. Соискателям предлагали высокооплачиваемую работу в России, убеждали, что помогут с поступлением в российские вузы, а также обещали бесплатно продлевать визы. Затем завербованных обучали военному делу и против их желания отправляли в зону конфликта.

Одного из участников схемы задержали в штате Тамилнад, он является гражданином Индии, а ранее работал переводчиком в России. Его сообщником был мужчина из штата Мумбаи, он помогал оформлять российские визы и билеты.

Еще двух вербовщиков арестовали в штате Керала. Расследование в отношении других фигурантов продолжается, добавили в CBI.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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