В Индии задержали вербовщиков в зону спецоперации

В Индии арестовали четверых подозреваемых, которые вербовали наемников в зону специальной военной операции, обещая высокооплачиваемую работу. Об этом сообщило индийское Центральное бюро расследований (CBI) на своей странице в социальной сети.
По данным следствия, мошенники заманивали граждан Индии с помощью социальных сетей и своих агентов. Соискателям предлагали высокооплачиваемую работу в России, убеждали, что помогут с поступлением в российские вузы, а также обещали бесплатно продлевать визы. Затем завербованных обучали военному делу и против их желания отправляли в зону конфликта.
Одного из участников схемы задержали в штате Тамилнад, он является гражданином Индии, а ранее работал переводчиком в России. Его сообщником был мужчина из штата Мумбаи, он помогал оформлять российские визы и билеты.
Еще двух вербовщиков арестовали в штате Керала. Расследование в отношении других фигурантов продолжается, добавили в CBI.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
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