Пятеро туристов погибли и пострадали под лавиной в Швейцарии

Один человек погиб, четверо пострадали в результате схода лавины в Швейцарии. Погибший был гражданином Франции, передает телеканал BFM-TV.

Спасатели получили сообщение о сходе лавины около 14:00 часов 9 мая. ЧП случилось около озера Ошинен неподалеку от Кандерстега. Под массами мокрого снега оказались пять человек. Спасатели сумели вытащить всех живыми, но один из пострадавшим умер от полученных травм. Четырем другим раненым оказана медицинская помощь.

В Грузии один человек пропал вести, когда сошла лавина на горнолыжном курорте в Боржоми.

Берн, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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