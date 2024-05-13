«Дошли до точки»: Египет присоединился к делу о геноциде в секторе Газа

Египет присоединился к делу ЮАР о совершаемом Израилем геноциде в секторе Газа. Египетские власти поняли, что не могут доверять США и Израилю, а ситуация в анклаве стала неуправляемой, передает телеканал «Аль-Джазира».

Отношения между Израилем и Египтом были очень хрупкими, и операция ЦАХАЛ в Рафахе довела терпение египетских властей до точки, сообщил доцент кафедры государственной политики Дохийского института последипломных исследований Тамер Кармут. По его словам, Египет хотел остаться посредником в переговорах о прекращении огня, поэтому «подыграл» позиции США относительно событий в секторе Газа.

«Однако теперь Египет достиг точки, когда он понимает, что ситуация в Газе «вышла из-под контроля», и он не может доверять США и Израилю», – сказал Кармут.

В Каире очень обеспокоены тем, что операция в Рафахе может вытеснить мирных палестинцев на Синайский полуостров. По оценке БАПОР, почти 360 тыс. человек уже покинули Рафах за минувшую неделю. Люди уходят их лагеря Джабалия, который все чаще попадает под удары ЦАХАЛ. Но на остальной территории сектора Газа тоже нет спокойных мест: почти все районы постоянно находятся под обстрелом.

Минздрав Газы предупредил о коллапсе медицинской системы. Счет идет на часы, потому что топливо для генераторов заканчивается, а израильские военные блокируют завоз керосина. Машины скорой не могут подъехать к раненым из-за обстрелов.

ЮАР подала заявление в Международный суд в декабре 2023 года. В документе Израиль обвинили в нарушении Конвенции о геноциде из-за действий против палестинского населения анклава.

Каир, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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