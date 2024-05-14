Во Франции зафиксированы массовые попытки сорвать эстафету Олимпийского огня

Глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о массовых попытках сорвать эстафету Олимпийского огня, которая должна прибыть в Париж на церемонию открытия летних Игр. По его словам, зафиксированы 32 таких случая, а также обезврежено 20 дронов.

Главный полицейский Франции также уточнил, что было также проведено более 330 000 административных расследований, в результате чего были выявлены почти 1200 человек, представляющих угрозу.

«Мы продолжим прилагать усилия для обеспечения безопасности эстафеты», – подчеркнул Дарманен в социальных сетях.

Париж, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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