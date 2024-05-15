В Японии выявили рекордную вспышку гемолитического стрептококка

Медики в Японии зарегистрировали рекордное число больных гемолитическим стрептококком, который вызывает некроз конечностей. За четыре месяца в стране выявили 85% случаев от общего числа заболевших за весь прошлый год.

С начала года по 5 мая специалисты подтвердили стрептококковый синдром токсического шока у 801 человека. Это в 2,76 раза больше, чем за тот же период 2023 года. За весь прошлый год зафиксирован 941 случай. Прошлогодний показатель стал самым высоким за всю историю наблюдений, передает NHK.

Медики пока не выяснили, почему участились случаи заражения гемолитическим стрептококком. Бактерии чаще всего поражают людей 30 лет и старше. Заражение опасно тем, что развивается очень быстро, может привести к некрозу конечностей и смерти.

Опаснее всего, когда бактерии проникают в открытые раны. Специалисты призвали жителей и гостей страны чаще мыть или обрабатывать руки антибактериальными средствами.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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