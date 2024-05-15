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Среда, 15 мая 2024, 14:52 мск

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Сальвадор добыл биткоины на миллионы долларов на энергии вулкана

Власти Сальвадора за последние три года пополнили казну на 473,5 биткоина, используя для майнинга вулканическую энергию. Об этом сообщает Reuters.

В 2021 году Сальвадор стал первой страной, принявшей биткоин в качестве законного платежного средства наряду с долларом США.

В настоящее время в портфеле цифровых валют правительства страны находится 5750 монет. На сегодня стоимость биткоинов в казне Сальвадора составляет порядка 354 млн долларов, из которых монеты на 29 млн были добыты с помощью энергии вулкана Текапа.

Отмечается, что майнинг криптовалюты при помощи чистых источников энергии является частью более широкой стратегии администрации президента Найиба Букеле по внедрению биткоина в экономику государства.

Сан-Сальвадор, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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