российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 мая 2024, 12:24 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

ООН ограничила работу переводчиков и выключила кондиционеры из-за проблем с бюджетом

Фото: МИД РФ

ООН вынуждена экономить на переводчиках и работе кондиционеров из-за финансовых трудностей. К такому положению организация пришла из-за просроченных платежей от многих членов и увеличения числа задач, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей ООН.

Аппарат всемирной организации перешел в режим жесткой экономии. Операторам и переводчикам перестали платить за сверхурочную работу, новых сотрудников не набирают, кондиционеры в здании отключают, чтобы сэкономить на коммунальных платежах. Офисы ООН в Женеве и Найроби закрыты по несколько дней, а здание организации в Нью-Йорке теперь каждый день закрывается раньше.

«Задолженность перед ООН составляет более 1,7 млрд долларов. Более трети государств не выплатили взносы за 2024 год, а часть – за 2023 год. Крупнейший вкладчик организации США задолжали около 762 млн долларов, второй по величине – Китай задолжал 380 млн», – говорится в статье.

Финансовые проблемы ООН усугубили пандемия и решение экс-президента США Дональда Трампа сократить финансирование организации.

Число кризисов в разных регионах и список стран, нуждающихся в услугах ООН продолжают расти вместе с расходами. Организация не может проводить мероприятия по всем запросам. Так, заседания Совбеза по вопросам кризиса в Газе и на Украине пришлось прервать из-за финансовых ограничений. Проведение каждого заседания СБ со свитой помощников, агентов службы безопасности и переводчиков обходится примерно в 15 тыс. долларов.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Израиль, Китай, США,