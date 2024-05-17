ООН ограничила работу переводчиков и выключила кондиционеры из-за проблем с бюджетом

ООН вынуждена экономить на переводчиках и работе кондиционеров из-за финансовых трудностей. К такому положению организация пришла из-за просроченных платежей от многих членов и увеличения числа задач, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей ООН.

Аппарат всемирной организации перешел в режим жесткой экономии. Операторам и переводчикам перестали платить за сверхурочную работу, новых сотрудников не набирают, кондиционеры в здании отключают, чтобы сэкономить на коммунальных платежах. Офисы ООН в Женеве и Найроби закрыты по несколько дней, а здание организации в Нью-Йорке теперь каждый день закрывается раньше.

«Задолженность перед ООН составляет более 1,7 млрд долларов. Более трети государств не выплатили взносы за 2024 год, а часть – за 2023 год. Крупнейший вкладчик организации США задолжали около 762 млн долларов, второй по величине – Китай задолжал 380 млн», – говорится в статье.

Финансовые проблемы ООН усугубили пандемия и решение экс-президента США Дональда Трампа сократить финансирование организации.

Число кризисов в разных регионах и список стран, нуждающихся в услугах ООН продолжают расти вместе с расходами. Организация не может проводить мероприятия по всем запросам. Так, заседания Совбеза по вопросам кризиса в Газе и на Украине пришлось прервать из-за финансовых ограничений. Проведение каждого заседания СБ со свитой помощников, агентов службы безопасности и переводчиков обходится примерно в 15 тыс. долларов.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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