В Австралии задержали футболистов за умышленные нарушения ради ставок на матчах

В Австралии арестовали трех игроков высшей футбольной лиги страны. Их подозревают в мошенничестве на ставках. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, спортсмены следовали инструкциям неизвестного заказчика. Они умышленно совершали нарушения, чтобы получить желтые карточки, а также пропускали пенальти. Неправомерные действия влияли на результаты игры.

Таким образом, футболисты, чьи имена не называются, получили по 10 тысяч австралийских долларов. Предполагается, что на действия спортсменов влиял злоумышленник в Южной Америке, где было сделано большинство ставок на «договорные» матчи.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность четвертого соучастника. У полиции нет доказательств того, что игроки других команд могли быть замешаны в произошедшем.

Канберра, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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