В Молдавии похороненного заживо мужчину спасли спустя четыре дня

В Молдавии спасли 62-летнего мужчину, которого закопали заживо. Об этом сообщает Daily Mail.

Полицейские расследовали убийство пожилой женщины в селе Устье. Они обыскивали место преступления и услышали приглушенные крики из-под земли. Правоохранители начали копать и обнаружили раненного мужчину.

18-летний родственник убитой женщины попал под подозрение. На допросе он давал сбивчивые показания. О преступлении рассказал похороненный заживо. По его словам, они с юношей распивали спиртные напитки, когда молодой человек схватил нож и ударил оппонента. Затем он решил избавиться от трупа, но раненный пришел в себя уже под землей. По версии следствия, через пару дней юноша вернулся и убил пожилую женщину.

Пострадавший провел в могиле около четырех дней. В настоящее время он находится в больнице. Подозреваемого задержали. Расследование продолжается.

Кишинёв, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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