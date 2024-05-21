В Иране начались трехдневные похороны президента Раиси

В Иране в Тебризе, столице провинции Восточный Азербайджан, начались похороны президента Раиси, который накануне погиб в авиакатастрофе. Траурные мероприятия продлятся до четверга.

Напомним, что вертолет президента возвращался 19 мая в Тебриз на северо-западе страны после участия в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым открытии плотины на общей границе.

Поисково-спасательная операция продолжалась вплоть до утра понедельника, когда были обнаружены обломки вертолета и тела всех 9 погибших. Государственное телевидение объявило о смерти Раиси утром 20 мая, заявив, что «слуга иранского народа аятолла Ибрагим Раиси достиг высшей степени мученичества».

Начальник штаба вооруженных сил Мохаммад Багери в понедельник приказал провести расследование причин катастрофы. Многие страны выразили соболезнования Исламской Республике, в том числе Россия, Азербайджан, Индия, Пакистан, Китай.

В Иране в разных городах прошли митинги, чтобы воздать должное покойному президенту и членам делегации, погибшим вместе с ним. В Тегеране тысячи скорбящих с портретами Раиси собрались в понедельник на площади Валиаср в центре столицы.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур и поручил 68-летнему вице-президенту Мохаммаду Мохберу исполнять обязанности временного президента перед президентскими выборами. По закону они должны состояться через 50 дней. Исполняющим обязанности министра иностранных дел, который также погиб в авиакатастрофе, был назначен главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери.

После Тебриза тело Раиси во вторник будет перевезено в священный город Кум к югу от Тегерана, а затем отправится в столицу. Аятолла Хаменеи должен возглавить молитву на прощальной церемонии, запланированной в Тегеране во вторник вечером, перед большими шествиями, которые должны начаться в столице в среду утром. Затем останки Раиси будут перевезены в четверг утром в провинцию Южный Хорасан (восток), а затем в его родной город Мешхед (северо-восток), где он будет похоронен в четверг вечером.

63-летний ультраконсерватор Раиси считался одним из претендентов на смену 85-летнему аятолле Али Хаменеи. Он находился у власти с 2021 года, сменив во власти президента Хасана Раухани.

Тегеран, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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