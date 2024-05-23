В Колумбии более 20 человек пострадали при пожаре на складе пиротехники

В Колумбии произошел мощный пожар на предприятии по производству фейерверков. По последним данным, пострадали более 20 человек.

Инцидент произошел в городе Соача, в 20 км от столицы страны Боготы. По словам очевидцев, перед пожаром прогремело несколько мощных взрывов. В ближайших домах выбило стекла.

Сотрудников завода эвакуировали. По последним данным, 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

В настоящее время на месте взрыва работают не менее 19 пожарных бригад. К ним в помощь прибыло подкрепление из столицы.

Пока неизвестно, что могло стать причиной пожара.

Богота, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube