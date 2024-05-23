В Колумбии более 20 человек пострадали при пожаре на складе пиротехники

В Колумбии произошел мощный пожар на предприятии по производству фейерверков. По последним данным, пострадали более 20 человек.
Инцидент произошел в городе Соача, в 20 км от столицы страны Боготы. По словам очевидцев, перед пожаром прогремело несколько мощных взрывов. В ближайших домах выбило стекла.
Сотрудников завода эвакуировали. По последним данным, 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.
В настоящее время на месте взрыва работают не менее 19 пожарных бригад. К ним в помощь прибыло подкрепление из столицы.
Пока неизвестно, что могло стать причиной пожара.
Богота, Зоя Осколкова
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