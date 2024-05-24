Во Вьетнаме 14 человек стали жертвами пожара

Во Вьетнаме 14 человек погибли в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщает новостной портал VNExpress.

Пожар произошел в районе Каудзяй в столице страны городе Ханой. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием прогремели взрывы.

Огнем было объято более 150 квадратных метров. В доме жила семья владельца здания, а также комнаты сдавались в аренду.

Прибывшие на место пожарные смогли спасти семь человек. Троих пострадавших госпитализировали. В ходе тушения были обнаружены 14 тел погибших, работы по ликвидации последствий возгорания продолжаются.

Ханой, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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