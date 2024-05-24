В Папуа – Новой Гвинее оползень накрыл целую деревню

В Папуа – Новой Гвинее оползень обрушился на деревню. По последним данным, погибли более 100 человек. Об этом сообщает телеканал ABC.

Грунт сошел на деревню Каокалам ранним утром, когда люди спали. Жилые дома были буквально погребены под тоннами почвы, деревьев и крупных камней.

Выжившие бросились разгребать завалы, чтобы спасти других уцелевших. Однако работы идут очень медленно, необходимо применение тяжелой техники.

В местной ассоциации предпринимателей сообщили, что власти не раскрывают информацию о погибших, но, по словам жителей, жертвами стихии стали более 100 человек.

Порт-Морсби, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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