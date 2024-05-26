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Воскресенье, 26 мая 2024, 12:49 мск

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В Индии 27 человек погибли при пожаре в парке развлечений

В Индии произошел пожар в парке развлечений. По предварительным данным, погибли не менее 27 человек. Спасательная операция на месте продолжается.

Пожар вспыхнул городе Раджкот в штате Гуджарат. Сильное пламя обрушило временную конструкцию, которая перегородила выход в парк. Посетители оказались в ловушке.

В настоящее время известно о 27 жертвах, среди погибших девять детей, передает телеканал NDTV. В полиции сообщили, что тела полностью обуглились, их будет сложно опознать. Поисково-спасательная операция продолжается.

Правоохранительные органы начали расследование, руководство парка задержали.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Местные власти пообещали выплатить компенсации родственникам жертв.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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