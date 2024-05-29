В Пакистане 28 человек погибли в аварии с автобусом

В Пакистане автобус с пассажирами попал в аварию. По предварительным данным, жертвами автокатастрофы стали 28 человек, еще 20 получили травмы. Об этом сообщает The Daily Pakistan.
Автобус следовал из Турбата – второго по численности города провинции Белуджистан – в столицу провинции, город Кветта. Предположительно, водитель превысил скорость на трассе, у автобуса лопнула шина, он свернул с дороги и перевернулся в Уошуке.
В настоящее время известно о 28 погибших, медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим.
На месте продолжают работу оперативные службы. Тела нескольких жертв удалось опознать.
Исламабад, Зоя Осколкова
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