В Пакистане 28 человек погибли в аварии с автобусом

В Пакистане автобус с пассажирами попал в аварию. По предварительным данным, жертвами автокатастрофы стали 28 человек, еще 20 получили травмы. Об этом сообщает The Daily Pakistan.

Автобус следовал из Турбата – второго по численности города провинции Белуджистан – в столицу провинции, город Кветта. Предположительно, водитель превысил скорость на трассе, у автобуса лопнула шина, он свернул с дороги и перевернулся в Уошуке.

В настоящее время известно о 28 погибших, медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим.

На месте продолжают работу оперативные службы. Тела нескольких жертв удалось опознать.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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