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Среда, 29 мая 2024, 10:28 мск

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Северная Корея отправила южному соседу 150 воздушных шаров с мусором

Фото: freepik

150 воздушных шаров с мусором отправила Северная Корея в Южную. В корзинах у них были навалены пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея, данный шаг – ответная мера на распространение антиправительственных листовок со стороны южнокорейских активистов. Начиная с вечера вторника воздушные шары пересекали границу и падали в различных местах по всей Южной Корее.

Сеул, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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