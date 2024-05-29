Северная Корея отправила южному соседу 150 воздушных шаров с мусором

150 воздушных шаров с мусором отправила Северная Корея в Южную. В корзинах у них были навалены пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.
Как сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея, данный шаг – ответная мера на распространение антиправительственных листовок со стороны южнокорейских активистов. Начиная с вечера вторника воздушные шары пересекали границу и падали в различных местах по всей Южной Корее.
Сеул, Елена Васильева
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