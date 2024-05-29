На производстве электроники в Южной Корее два сотрудника пострадали от радиации

В Южной Корее два сотрудника корпорации Samsung Electronics пострадали от воздействия радиации. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Инцидент произошел на одной из научно-производственных площадок в городе Ёнъин столичной провинции Кёнгидо. Двое рабочих получили облучение рук рентгеновскими лучами. Только на следующий день они заметили симптомы и обратились за помощью.

Сообщение об инциденте поступило в южнокорейскую Комиссию по ядерной безопасности. Пострадавших направили в государственный центр экстренной медицинской помощи при радиационном воздействии для прохождения курса лечения.

Проводится расследование. В компании подчеркнули, что активно сотрудничают со следствием. Не исключено, что Samsung придется провести ревизию систем безопасности на своих производствах.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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