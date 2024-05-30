Европе угрожает нашествие «клещей-монстров»

Кровососущие клещи рода Hyalomma распространяются в Европе. Эти насекомые переносят смертельную болезнь, пишет газета The Sun со ссылкой на исследования ученых.

Hyalomma являются переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки. Изначально эти крупные и агрессивные клещи обитали на территориях с тропическим климатом, в том числе в Африке и Юго-Восточной Азии, но теперь они добрались и до Европы.

В европейские страны клещей принесли дикие животные. Hyalomma особенно распространены в Испании, на Балеарских островах и в Южной Италии. Этих насекомых также находили в Великобритании, Португалии, на Сардинии и Мальте.

Совсем недавно клещ был обнаружен в Германии, Швеции и северных районах Италии. По предположениям ученых, в скором времени он может достичь границ Польши.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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