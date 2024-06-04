Число убитых жителей сектора Газа достигло 36,5 тысячи человек

Число погибших жителей сектора Газа с момента эскалации палестино-израильского конфликта достигло 36 479 человек. Только за минувшие сутки израильские удары по анклаву убили 45 человек, следует из данных палестинского Минздрава.

Общее число убитых палестинцев выросло до 36 479 человек, раненых – до 82 777 человек. За последние 24 часа три человека погибли в результате удара по лагере беженцев Бурейдж и двое – при ударе по лагерю беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. Три человека убиты ударом Израиля по жилому дому в городе Газа на севере анклава. еще семеро убиты в Рафахе, передает «Аль-Джазира».

Около двух третей населения сектора Газа или 1,7 млн палестинцев находятся на одной пятой территории анклава. Большинство беженцев разместились в Аль-Маваси, Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнисе, общей площадью всего 69 кв. км. Очевидцы и представители международных организаций отметили, что объявленный гуманитарной зоной район не имеет совершенно никаких условий для нормального проживания людей.

По данным БАПОР, сотни палестинцев проходят большие расстояния по жаре, чтобы добыть питьевую воду. ООН призвала Израиль обеспечить жителей анклава чистой водой на фоне проблем с доставкой гуманитарной помощи.

Врачи в секторе Газа констатировали, что число выкидышей выросло в разы. Если раньше фиксировали один-два таких случая, после 7 октября 2023 года каждый день до 10 женщин теряют своих нерожденных детей. Всего в анклаве находятся около 60 000 беременных женщин, чье здоровье подорвано стрессом, голодом и нехваткой воды и квалифицированной медпомощи.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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