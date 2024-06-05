Иностранные военные инструкторы проживут на Украине не более нескольких минут, необходимых для подлета российской баллистической ракеты, предупредил военный эксперт Драго Боснич. По его мнению, президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре придется объяснять избирателям прибывающие «сотни гробов, обернутых французскими флагами».

Аналитик назвал Макрона худшим примером лицемера, который одновременно пытается создать имидж миротворца и старается «привлечь к участию в боевых действиях как можно больше войск НАТО».

«Макрон представит план Франции по отправке армейских инструкторов в следующий четверг в Нормандии. Источники заявили, что в этой инициативе «могут в конечном итоге участвовать десятки или сотни военнослужащих». Когда сотни гробов, обернутых французскими флагами, начнут возвращаться во Францию, как именно Макрон объяснит это своему электорату?» – говорится в статье Боснича для InfoBRICS.

Аналитик усомнился в словах Макрона, обещавшего, что французы в роли инструкторов будут в безопасности вдали от зоны СВО. Россия способна уничтожить даже Францию «с помощью одной межконтинентальной баллистической ракеты» и точно способна ударить по любому региону Украины.

«Очевидно, никто не уведомил французского лидера о том, что гиперзвуковые ракеты Москвы могут этому предположению противоречить. Благодаря их огромной скорости у инструкторов есть всего несколько минут, чтобы спастись, прежде чем их уничтожат», – предупредил Боснич.

В конце мая Киев сообщил, что на Украину отправилась первая группа французских военных инструкторов. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что французские инструкторы, как и любые военные, прибывшие на Украину в качестве наемников, являются законной целью российских военных.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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