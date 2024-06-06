На Филиппинах полицейские похитили туристов ради миллионного выкупа

На Филиппинах арестовали четырех сотрудников правоохранительных органов. Полицейские похитили богатых туристов с целью выкупа. Об этом сообщает Benar News.

Похищение было тщательно спланировано. Злоумышленники подкараулили роскошный фургон, перевозивший иностранцев по Маниле. На туристов надели наручники и пересадили в другой автомобиль.

В плен попали три китайца и гражданин Малайзии. Двум из них удалось вырваться и сообщить о произошедшем властям. Двух других избили и потребовали выкуп. Они отдали преступникам за свое освобождение 2,5 млн песо (более 3,7 млн рублей).

Под подозрение попали майор столичного отделения полиции и трое его подчиненных, их арестовали. Кроме того, в причастности к преступлению подозревают еще десять гражданских, в том числе одного местного бизнесмена, который, по версии следствия, спланировал похищение.

Манила, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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