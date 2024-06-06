В мире доступа к чистой питьевой воде не имеют более двух миллиардов человек

В мире растет разрыв между спросом на чистую воду и ее запасами. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В настоящее время доступа к чистой питьевой воде не имеют более двух миллиардов людей. Наиболее остро проблема стоит в странах Африки. К концу десятилетия разрыв между спросом на чистую воду и ее запасами достигнет 40%.

«Вот почему важно создавать эффективные системы управления водными ресурсами. Также рациональное использование воды стало одной из ключевых целей устойчивого развития, которая обозначена в том числе ООН», – отметил Патрушев.

Согласно прогнозам, сокращение осадков грозит югу Европы. В частности, дефицит водных ресурсов прогнозируется в Испании, Португалии, Греции. Сложности с питьевой водой также вероятны в России и Средней Азии.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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