Обмен воздушными шарами продолжается – Южная Корея отправила в Северную записи К-рор групп

Южная и Северная Кореи продолжают обмен воздушными шарами. На прошлой неделе Пхеньян отправил по воздуху 15 тонн мусора как ответную меру на «воздушную» почту от соседей с антипроавительственными листовками.

На этой неделе группа активистов «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK) выпустила новую партию гигантских воздушных шаров. На видео видно, как рано утром в четверг они улетают в сторону границы, некоторые тянут за собой гигантские плакаты, видимые издалека, а другие несут пластиковые пакеты.

По данным FFNK, внутри посылок было 200 000 листовок, осуждающих северокорейского лидера Ким Чен Ына, 5 000 USB-накопителей с южнокорейскими музыкальными клипами и телешоу, в том числе К-поп групп, а также 2 000 однодолларовых купюр.

Такие группы, как FFNK, уже много лет отправляют подобные воздушные шары с предметами, запрещенными в Северной Корее, включая продукты питания, лекарства, радиоприемники, пропагандистские листовки и новости южнокорейских СМИ.

В мае Северная Корея отреагировала отправкой на юг своих собственных гигантских воздушных шаров, содержащих мусор, землю, куски бумаги и пластика, а также то, что южнокорейские власти назвали «грязью». По другой версии, это были экскременты крупного рогатого скота.

Как сообщил заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Кан Ир, Пхеньян отправил своему соседу в общей сложности 3500 воздушных шаров с 15 тоннами мусора.

Южнокорейские активисты заявляют, что продолжат отправлять воздушные шары на север, хотя это было запрещено правительством много лет назад. Все это они называют «письмами правды и свободы».

Отметим, что обмен «воздушной почтой» усугубил напряженные отношения между двумя странами. Южная Корея объявила на этой неделе, что возобновит «все военные действия» вблизи демаркационной линии, приостановив действие соглашения 2018 года, подписанного обеими странами в короткий период потепления отношений.

Пхеньян, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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