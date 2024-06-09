В Мексике при обрушении балкона в ночном клубе погибли три человека

В Мексике балкон в ночном клубе обрушился вместе с посетителями. По последним данным, погибли три человека, еще около 20 получили ранения. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в штате Сан-Луис-Потоси. В развлекательном заведении проводился концерт известного музыканта, в небольшом помещении собралось очень много людей.

В какой-то момент стеклянная конструкция не выдержала и обрушилась. С шестиметровой высоты упали около десяти молодых людей. После этого в клубе началась паника.

По последней информации, три человека получили смертельные травмы, еще 19 пострадали, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Местная прокуратура проводит проверку. Выяснилось, что заведение не оформило все необходимые документы для проведения мероприятия, а также в клубе присутствовали несовершеннолетние.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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