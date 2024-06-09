В Аденском заливе два судна загорелись после ракетной атаки

В Аденском заливе два судна попали под обстрел. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Первое судно было атаковано в 70 морских милях к юго-западу от города Аден в Йемене. По информации UKMTO, ракета попала в кормовую часть, никто не пострадал. В результате атаки возник пожар, который удалось оперативно потушить. В настоящее время судно направляется в порт.
Второй корабль находился в 80 милях к юго-востоку от Адена. На борту также произошел пожар, который удалось ликвидировать.
UKMTO не уточняет название и принадлежность атакованных судов.
Лондон, Зоя Осколкова
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