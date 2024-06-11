Жителям Сингапура разрешили держать кошек в квартирах

В Сингапуре сняли действовавший почти 35 лет запрет на содержание домашних животных в многоквартирных домах. Ранее жителям за нарушение грозил крупный штраф.

Власти разрешили содержать не более двух кошек и одну собаку. При этом будущий хозяин обязан пройти курс по воспитанию и адаптации животных, а также чипировать своих питомцев и обеспечить их безопасность, например, установить сетки на окнах.

На протяжении почти 35 лет жителям Сингапура за содержание домашних животных в квартирах грозил штраф в размере трех тысяч долларов. Впрочем, чаще всего наказанию подвергались только те, на чьих питомцев пожаловались соседи.

Снятию запрета способствовали сами жители. 90% сингапурцев выступили за ослабление ограничительных мер.

Сингапур, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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