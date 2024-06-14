Вильнюс снял запрет на перенос захоронений советских воинов

Парламент Литвы одобрил законопроект, снимающий запрет на перенос захоронений советских воинов. Их могилы теперь будут считать общественным местом с пропагандой запрещенной идеологии.

Пакет поправок разрешил не считаться с запретом на ликвидацию внесенных в Реестр культурных ценностей могил и кладбищ, если их признают «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

Жители Шяуляя выступили с инициативой переноса захоронений 52 советских воинов. Они похороненных у входа в собор святых Петра и Павла. Во время голосования по законопроекту 89 депутатов высказались «за», пятеро воздержались, против не было ни одного голоса, передает РИА Новости.

Вильнюс, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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