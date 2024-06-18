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Вторник, 18 июня 2024, 11:59 мск

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Таиланд первым в Юго-Восточной Азии легализует однополые браки

Таиланд станет первой страной в Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые браки. Сенат королевства во вторник одобрил законопроект о равенстве брака – за него голосовали 130 человек, а 4 – против.

Теперь нововведение должно пройти процедуру одобрения короля, и через 120 дней после публикации в королевской газете вступит в силу.

Результат голосования означает, что Таиланд станет третьим в Азии, где будет разрешено вступать в брак однополым парам, первым стал Тайвань в 2019 году, а вторым – Непал, это произошло в 2023 году.

Законопроект Тайланда предоставляет однополым парам такие же юридические права и признание, что и гетеросексуальным парам, включая права, связанные с наследованием, усыновлением и принятием решений в области здравоохранения.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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