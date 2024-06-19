Чиновники Палестины обвинили Израиль в пытках 310 медработников

Чиновники сектора Газа потребовали от Израиля освободить 310 похищенных медицинских работников. Палестинские чиновники обвинили израильских военных в пытках мирных граждан и медиков.

«Чиновники сектора Газа призывают к проведению международного расследования, чтобы выяснить судьбу десятков «похищенных» палестинских медицинских работников», – передает телеканал «Аль-Джазира».

С момента эскалации палестино-израильского конфликта 37 372 жителей сектора Газа человека убиты и 85 452 ранены. За минувшие сутки в анклаве погибли 18 человек, из них пятеро – медики. В числе погибших несколько человек, убитых ударов ВВС Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в так называемой безопасной зоне в центре сектора Газа.

ЦАХАЛ продолжает бомбить анклав даже во время священного для мусульман праздника Курбан-Байрам. Разрушены десятки домов, десятки палестинцев ранены.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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