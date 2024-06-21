12 туристов из-за плохого поведения навсегда потеряли право посещать центр по разведению панд в Китае

12-ти туристам пожизненно запретили посещать китайскую исследовательскую базу по разведению гигантских панд в Чэнду за плохое поведение по отношению к животным.

Согласно сообщению в официальном аккаунте Исследовательской базы в WeChat, всех людей, попавших в пожизненный бан, «поймали, когда они бросали побеги бамбука, палочки для леденцов, сигареты, яйца или хлеб через ограду, а также плевали в игровую площадку панд на открытом воздухе», говорится в сообщении WeChat.

Исследовательская база публично не назвала ни одного из запрещенных гостей или их национальности. В сообщении WeChat поясняется, что туристы были не все вместе – правонарушения произошли в период с апреля по июнь этого года.

Базапо разведению панд является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Чэнду, имеет на своем веб-сайте подробные инструкции для посетителей.

«Пожалуйста, будьте внимательны к своей безопасности и безопасности животных, – говорится в одной заметке. – Сохраняйте тишину и держитесь подальше от животных; мусор, плевки, бросание еды в зону активности животных и другие действия, угрожающие безопасности животных, запрещены».

Далее в рекомендациях говорится, что нарушение этих правил может привести к «наказанию нарушителей различными степенями наказаний, такими как критика и обучение, запрет на вход в парк в течение одного года, запрет на вход в парк в течение пяти лет или пожизненно.

Исследовательская база по разведению гигантских панд в Чэнду открылась в 1987 году в провинции Сычуань на юго-западе Китая. На его веб-сайте говорится, что цель центра – «стать исследовательским центром мирового класса, образовательным центром по охране природы и международным образовательным туристическим направлением».

База призвана воссоздать естественную среду обитания гигантских панд, родом из Китая.

Крайние меры, которые принимают ученые для создания такой среды, могут включать переодевание в костюмы панд, опрысканные мочой панды, чтобы «слиться с животными».

В 2018 году Всемирный фонд дикой природы присвоил гигантским пандам статус «находящихся под угрозой исчезновения» до «уязвимых». Сегодня в дикой природе обитает около 1800 панд.

Пекин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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