В Турции более 50 человек погибли и пострадали в природном пожаре

Пять человек погибли, 44 пострадали в результате природного пожара на юго-востоке Турции. У10 человек серьезные ожоги, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

«Погибли пять человек, 44 человека пострадали от пожара, из них 10 пострадали серьёзно. Погибли три человека в Диярбакыре и два в Мардине из-за инцидента», – написал министр в сервисе микроблогов.

Накануне пожарные целый день не могли потушить возгорание, начавшееся в поле. Сильный ветер сводил усилия спасателей на нет, пока не стемнело. Тогда ветер утих, и с огнем удалось справиться. Но пожарные всю ночь проливали пройденную огнем территорию, чтобы не было новых очагов, передает Aydinlik.

Полиция и местные власти вместе начали расследование причин пожара.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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