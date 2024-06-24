На Гавайях акула откусила серферу руку и ногу

На Гавайях 49-летний Тамайо Перри скончался после нападения акулы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Мужчина занимался серфингом на острове Оаху, когда на него напала акула. Хищница откусила серферу руку и ногу. Очевидцы вызвали спасателей.

Пострадавший потерял много крови, прибывшие на место медики не смогли сохранить его жизнь.

Отмечается, что Тамайо Перри был актером и снимался в Голливуде. Кроме того, он сам долгое время работал спасателем. Пока неясно, почему мужчина проигнорировал предупреждение об опасности нападения акул, которое ранее было выпущено местной службой безопасности.

Гонолулу, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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