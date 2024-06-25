В Южной Корее 17 пассажиров попали в больницу после резкого снижения самолета Boeing

В Южной Корее 17 человек пострадали во время авиаинцидента с самолетом Boeing 737 Max. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Борт компании Korea Airlines направлялся из Сеула в Тайчжун на Тайване. Примерно через час после взлета экипаж заметил неполадки в работе системы давления салона. Капитан судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.
В результате самолет резко снизился на 8 тысяч метров. Из-за перепадов давления пассажиры почувствовали боль в ушах и после приземления обратились за медицинской помощью. В общей сложности пострадали 17 человек.
Министерство транспорта Южной Кореи проводит расследование причин произошедшего.
Сеул, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»