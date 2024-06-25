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Вторник, 25 июня 2024, 15:28 мск

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В Южной Корее 17 пассажиров попали в больницу после резкого снижения самолета Boeing

В Южной Корее 17 человек пострадали во время авиаинцидента с самолетом Boeing 737 Max. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Борт компании Korea Airlines направлялся из Сеула в Тайчжун на Тайване. Примерно через час после взлета экипаж заметил неполадки в работе системы давления салона. Капитан судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В результате самолет резко снизился на 8 тысяч метров. Из-за перепадов давления пассажиры почувствовали боль в ушах и после приземления обратились за медицинской помощью. В общей сложности пострадали 17 человек.

Министерство транспорта Южной Кореи проводит расследование причин произошедшего.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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