Израиль убил 60 человек, чтобы объявить о смерти контрабандиста оружия

По меньшей мере 60 палестинцев убиты и 140 ранены в результате израильских ударов за минувшие сутки. Тель-Авив объявил, что результатом ночной бомбардировки стала смерть члена ХАМАС, который якобы руководил контрабандой оружия в сектор Газа, передает телеканал «Аль-Джазира».

По данным Минздрава Газы, за последние 24 часа в анклаве погибли 60 человек и 140 ранены. Общее число жертв израильских ударов составило 37 718 человек, еще 86 377 пострадали. Чиновники подчеркнули, что точное число погибших неизвестно, поскольку многие тела остались под разрушенными бомбежкой зданиями.

В Минздраве вновь отметили нехватку медперсонала, поскольку ЦАХАЛ задержала 310 сотрудников больниц и медцентров, еще 500 медиков были убиты во время бомбежек.

В результате одной атаки израильских ВВС на жилой дом в Бейт-Лахии в 10 км от города Газа убиты 15 человек, десятки с травмами и ранами доставлены в больницу Аль-Ахли в Газе. Еще один жилой дом стал целью для воздушного удара в районе Дарадж города Газа. Бригаде гражданской обороны удалось спасти 13 человек, всех передали медикам.

Израильские военные подтвердили, что в течение ночи разбомбили десятки целей в секторе Газа. Это помогло уничтожить члена ХАМАС по имени Виссам Абу Ашак, который руководил доставкой оружия в анклав через КПП Рафах. Еще одним ударом разбита ракетная площадка в Рафахе, оснащенная «готовыми к пуску ракетами».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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