Израиль с помощью фосфорных бомб превратил 5 км границы с Ливаном в пустыню

Регулярные обстрелы Израилем объектов шиитского движения «Хезболлах» с применением запрещенных международным правом снарядов с белым фосфором сделали 5-километровую зону вдоль израильской границы с Ливаном непригодной для проживания. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на радиолокационные и спутниковые данные.

Как цитирует издание ТАСС, основные разрушения пришлись на 5-километровую зону к северу от так называемой «синей линии» – определенной ООН границы между Израилем и Ливаном. Отмечается, что в этом районе атаки ЦАХАЛ нанесли значительный ущерб не только военным объектам «Хезболлах», но и гражданской инфраструктуре, включая жилые дома и сельскохозяйственные угодья. Некоторые населенные пункты на юге Ливана близ границы с Израилем перестали существовать.

По оценкам FT, результаты бомбардировок «наводят на мысль, что Израиль хочет создать в Ливане буферную зону». Так, по данным главы совета Южного Ливана Хашема Хейдара, более 3 тыс. домов на юге страны были полностью разрушены, еще 12 тыс. подверглись ударам израильской армии, однако подлежат восстановлению. Он добавил, что от израильских ударов пострадали также резервуары с водой, электрические сети, солнечные батареи и дороги.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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