В аэропорту Нью-Дели один человек погиб при обрушении крыши

В аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели обрушилась часть крыши. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.

ЧП произошло в терминале №1, из которого совершаются внутренние перелеты. Все вылеты из этого терминала были приостановлены, а стойки регистрации закрыты в качестве меры безопасности. Выполнение международных рейсов продолжается.

По меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили различные травмы, им оказывается медицинская помощь.

Предположительно, причиной обрушения стал сильный ливень. Последствия устраняются, проводится проверка.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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