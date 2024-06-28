Трое убиты: Израиль разбомбил группу медиков, помогавших раненым в Газе

Три медицинских работника убиты, 12 ранены в результате израильского удара по лагерю беженцев Бурейдж в секторе Газа. Всего в районе убиты и ранены более 50 человек, передает телеканал «Аль-Джазира».

Израильские военные в сопровождении танков внезапно атаковали восточный район Шуджайя, а авиация нанесла несколько ударов, в том числе по центральному лагерю беженцев Бурейдж. Когда на место прибыли медики, чтобы помочь раненым, последовал еще один воздушный удар.

«Агентство гражданской обороны Газы сообщает, что трое его медиков были убиты и еще 12 ранены, когда они проводили спасательные работы в Бурейдже», – говорится в сообщении.

Также по меньшей мере 11 человек погибли и еще 40 получили ранения в результате израильской бомбардировки гуманитарной зоны Аль-Маваси. Ранее именно сюда израильские военные вынуждали эвакуироваться жителей из других районов Газы.

Общее число убитых в секторе Газа палестинцев достигло 37 765 человек, раненых – 86 429 человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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