В Таиланде более 20 наркоманов сбежали из рехаба, угнав лодку

В Таиланде двадцать шесть наркозависимых сбежали из реабилитационного центра. Об этом сообщает портал Thaiger со ссылкой на полицию.

Массовый побег произошел в рехабе в провинции Краби. Наркоманы угнали длиннохвостую лодку, смогли добраться до Муанг Краби, а затем их видели идущими по Хемтанон-роуд.

Через некоторое время полиции удалось изловить 11 беглецов, остальные остаются на свободе. Правоохранители связываются с их родственниками на тот случай, если они решат вернуться домой.

Предположительно, причиной побега стали тяжелые условия в реабилитационном центре, где содержится около 1000 наркозависимых. По словам пациентов, им не дают тратить деньги, которые присылают близкие, а качество жизни и питания находится на низком уровне. Кроме того, руководство рехаба применяет суровые наказания к тем, кто нарушает правила.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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