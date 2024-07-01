российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 июля 2024, 11:44 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Три смертницы устроили одновременные атаки в Нигерии – 18 человек погибли

Порядка 18 человек погибли, десятки пострадали в результате скоординированных атак женщин-смертниц в нигерийском городе Гвоза. Взрывы случились около больницы, на свадьбе и на похоронах, передает AP.

Инциденты произошли в штате Борно на севере Нигерии 30 июня. Первый взрыв прогремел на свадебном торжестве. Через несколько минут второй взрыв произошел рядом с общественной больницей. Третья атака случилась на похоронах, где смертница замаскировалась под одну из скорбящих.

«Среди убитых дети и беременные женщины. По меньшей мере 30 человек были ранены, многие поступили в больницу с разрывами брюшной полости и переломами черепа», – говорится в статье.

Местные власти считают все три нападения частями одной скоординированной акции. В городе введен комендантский час.

Гвоза, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Терроризм,