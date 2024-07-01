Три смертницы устроили одновременные атаки в Нигерии – 18 человек погибли

Порядка 18 человек погибли, десятки пострадали в результате скоординированных атак женщин-смертниц в нигерийском городе Гвоза. Взрывы случились около больницы, на свадьбе и на похоронах, передает AP.

Инциденты произошли в штате Борно на севере Нигерии 30 июня. Первый взрыв прогремел на свадебном торжестве. Через несколько минут второй взрыв произошел рядом с общественной больницей. Третья атака случилась на похоронах, где смертница замаскировалась под одну из скорбящих.

«Среди убитых дети и беременные женщины. По меньшей мере 30 человек были ранены, многие поступили в больницу с разрывами брюшной полости и переломами черепа», – говорится в статье.

Местные власти считают все три нападения частями одной скоординированной акции. В городе введен комендантский час.

Гвоза, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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