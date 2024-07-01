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Air France пожаловалась на многомиллионные убытки из-за Олимпиады

Авиакомпания Air France-KLM заявила, что в летний сезон убытки составят 160-180 млн евро из-за Олимпийских игр. Об этом сообщает Bloomberg

Air France и Transavia France наблюдают значительный спад продаж в летнем сезоне. «Трафик в/из французской столицы ниже, чем ожидалось, и ниже, чем в другие крупные европейские города», – сообщили в авиакомпании.

На данный момент аналитики перевозчика оценивают потенциальные потери выручки за период с июня по август 2024 года в размере от 160 млн до 180 млн евро.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа. Соревнования запланированы на 35 площадках в Париже, пригороде столицы, а также еще девяти городах страны.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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