Во Франции три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Во Франции разбился туристический самолет Cessna 172. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Авария произошла в коммуне Нуазьель. Самолет задел линии электропередачи и рухнул на шоссе.

На борту находились три человека, при падении они получили смертельные травмы.

Установлено, что пилотировал воздушное судна мужчина 1989 года рождения, он получил лицензию в прошлом году и имел небольшой опыт. Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) проводит расследование.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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