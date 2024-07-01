Во Франции три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Во Франции разбился туристический самолет Cessna 172. Об этом сообщает газета Le Figaro.
Авария произошла в коммуне Нуазьель. Самолет задел линии электропередачи и рухнул на шоссе.
На борту находились три человека, при падении они получили смертельные травмы.
Установлено, что пилотировал воздушное судна мужчина 1989 года рождения, он получил лицензию в прошлом году и имел небольшой опыт. Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) проводит расследование.
Париж, Зоя Осколкова
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