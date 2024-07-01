В Норвегии сняли с продажи участок в Арктике из-за опасений покупки его китайцами

Власти Норвегии испугались покупки участка земли на Шпицбергене иностранцами. Интерес к территории в Арктике проявили китайцы. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Участок размером около 60 квадратных километров на Шпицбергене выставлен на продажу за 300 млн евро. По словам юриста продавца, это последний частный участок на Крайнем Севере, который находится в свободной продаже.

Потенциальные покупатели из Китая продемонстрировали наглядные признаки заинтересованности в сделке. Однако норвежские власти с опасением отнеслись к такому интересу от иностранцев.

По словам министра торговли и промышленности Сесилии Мирсет, «это может нарушить стабильность в регионе и потенциально поставить под угрозу интересы Норвегии». По данным AFP, участком владеет компания, которая находится под контролем россиянки, имеющей гражданство Норвегии.

Арктический архипелаг Шпицберген является демилитаризованной зоной и регулируется особыми правовыми нормами. Другие страны имеют право на разработку природных ресурсов на этой территории.

Осло, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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