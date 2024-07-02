В Индии 27 человек погибли в давке во время религиозного шествия

В Индии 27 человек стали жертвами давки во время религиозной процессии. Об этом сообщает The Times of India.

Трагедия произошла в городе Хатрас индийского штата Уттар-Прадеш. «В морг было доставлено 27 тел, среди которых 25 женщин и двое мужчин», – говорится в статье.

Кроме того, десятки человек получили ранения. Пострадавших доставили в местные больницы для оказания помощи.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают, что стало причиной давки. Предположительно, участие в шествии пожелали принять слишком много людей. Власти выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать поддержку.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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