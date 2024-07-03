Банк Японии изменил дизайн банкнот впервые с 2004 года

Банк Японии обновил дизайн купюр впервые за 20 лет. Об этом сообщает телеканал NHK.

Японский центробанк выпустит три новые банкноты – номиналом 10000, 5000 и 1000 иен.

На самой крупной купюре изображен бизнесмен Сибусава Эйити, который считается отцом японского капитализма. На пятитысячной – педагог Цуда Умэко – одна из первых женщин, получивших образование за рубежом. На обновленной банкноте в тысячу иен – бактериолог Китасато Сибасабуро, разработавший способы лечения столбняка.

Отмечается, что на купюры нанесена голограмма нового типа, поэтому их будет сложнее подделать. Кроме того, деньги имеют выпуклый орнамент, что упростит распознавание слабовидящими людьми.

Планируется, что новые купюры появятся в обращении весной 2025 года.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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