В США трехлетняя девочка нашла пистолет и выстрелила в прохожую

В США трехлетняя девочка ранила женщину из оставленного без присмотра пистолета. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в городе Уилсон штата Пенсильвания. По словам свидетелей, 41-летний местный житель вышел на крыльцо дома с оружием, покрутил его в руках, взвел курок, положил пистолет и ушел.
Через некоторое время рядом проходила группа детей. Трехлетняя девочка взяла в руки оружие и выстрелила. Пуля попала в проходившую мимо женщину.
Пострадавшую госпитализировали с ранением плеча. Женщину прооперировали, медики считают, что угрозы ее жизни нет.
Полицейские обвинили владельца оружия в преступной халатности. Проводится расследование.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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