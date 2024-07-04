В США трехлетняя девочка нашла пистолет и выстрелила в прохожую

В США трехлетняя девочка ранила женщину из оставленного без присмотра пистолета. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Уилсон штата Пенсильвания. По словам свидетелей, 41-летний местный житель вышел на крыльцо дома с оружием, покрутил его в руках, взвел курок, положил пистолет и ушел.

Через некоторое время рядом проходила группа детей. Трехлетняя девочка взяла в руки оружие и выстрелила. Пуля попала в проходившую мимо женщину.

Пострадавшую госпитализировали с ранением плеча. Женщину прооперировали, медики считают, что угрозы ее жизни нет.

Полицейские обвинили владельца оружия в преступной халатности. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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