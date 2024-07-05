Сунак признал поражение своей партии и объявил о скором уходе с поста

Британский премьер-министр Риши Сунак признал, что возглавляемая им Консервативная партия страны проиграла лейбористам, а также заявил о скором уходе с поста. Об этом сообщает The Guardian.

«Лейбористская партия победила на этих всеобщих выборах, и я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой», – сказал Сунак.

Премьер отметил, что для его партии это была «трудная ночь», а британский народ вынес «отрезвляющий вердикт».

«Сейчас я отправлюсь в Лондон, где подробнее расскажу о сегодняшнем результате, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы», – добавил Сунак.

После подсчета бюллетеней в более чем 80% избирательных округах лейбористы получают 368 парламентских мандата, что позволит им сформировать абсолютное большинство. Итоги выборов будут объявлены 5 июля. Риши Сунак должен публично подать в отставку, объявив об этом королю Карлу III, после чего к монарху обратится лидер лейбористов Кир Стармер за разрешением сформировать новое правительство.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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