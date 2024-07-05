В Японии сотрудники клининг-службы прокрутили коллегу в стиральной машине

В Японии арестовали двух сотрудников клининговой службы, которые решили «постирать» своего коллегу-инвалида. Об этом сообщает газета The Japan Times.

Житель города Киото обратился в больницу с травмами. Врач предположил, что в отношении мужчины с ограниченными возможностями применили насилие, и сообщил в полицию.

Правоохранители опросили пострадавшего и выяснили, что он получил травмы на работе. Коллегам не понравилось, что от мужчины неприятно пахнет, и они «постирали» его в машинке. Жертва и преступники работали в фирме, которая специализируется на промышленном клининге. В компании есть большие стиральные агрегаты, способные вместить человека.

Более того, оказалось, что эти двое давно занимаются травлей своего коллеги-инвалида и не раз жестоко с ним обращались. Полиция пообещала тщательно расследовать это дело.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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