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Воскресенье, 7 июля 2024, 01:15 мск

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В Киргизии предотвратили попытку госпереворота

Спецслужбы Киргизии помешали насильственному захвату власти в стране, сообщил Госкомитет национальной безопасности. Четверо подозреваемых отправлены в СИЗО после изъятия у них оружия и взрывчатки.

Силовики узнали о группе сторонников криминальной идеологии и религиозных фанатиков, которые планировали устроить массовые беспорядки и силой захватить власть. У подозреваемых провели обыски и нашли оружие, боеприпасы, компоненты для бомб, бронежилеты, экстремистскую литературу.

«Пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Подозреваемых задержали и отправили в СИЗО. Расследование продолжается.

Бишкек, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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