Сеул призвал Москву выбрать, с какой Кореей вести дела

России следует выбрать, с какой из двух Корей она будет вести дела, заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль. По его мнению, «военное сотрудничество» между Москвой и Пхеньяном станет угрозой для Корейского полуострова и Европы.

«Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей несет явную угрозу и является серьезным вызовом миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе. Будущее отношений между Республикой Корея и Россией целиком зависит от действий России. Надеюсь, что Россия разумно примет решение, какая из сторон, Юг или Север, более важна и необходима для ее собственных интересов», – приводит слова политика Reuters.

Президент Юн также назвал КНДР «очевидной угрозой для международного сообщества».

После визита в Северную Корею президент РФ Владимир Путин заявил, что Южной Корее не стоит беспокоиться из-за нового договора Пхеньяна и Москвы. Российский лидер подчеркнул, что помощь России в военной сфере для КНДР будет идти только в случае агрессии.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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