Венгрия запустила антивоенный план

Власти Венгрии утвердили план антивоенных действий и начали претворять его в жизнь. Первой частью станет контроль за иностранным финансированием СМИ, продвигающих «провоенную пропаганду».

Первым пунктом плана антивоенных действий станет борьба с внешним политическим, юридическим и финансовым давлением на Венгрию. Чтобы получить четкую картину сил, которые пытаются навязать венграм «провоенные» настроения, власти заставят прессу и политиков показать источники финансирования.

«Правительство приняло решение о плане антивоенных действий. Он содержит в себе несколько шагов. Первый – мы хотим выступить против провоенной пропаганды, считаем важным максимальную прозрачность для партий и СМИ. Поэтому мы обязуем партии и СМИ делать прозрачными их источники», – заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Правительство также объявило, что часть сверхприбылей транснациональных компаний должна стать частью вклада в оборону страны, передает агентство «Прайм».

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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